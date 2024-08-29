Будуть гарні новини? Єрмак та Умєров зібралися у Вашингтон говорити про удари по РФ

Україна вважає, що США повинні погодитися на її аргументи та зняти обмеження на удари

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров 30 серпня прибудуть у Вашингтон з візитом. Вони планують вмовити адміністрацію президента США Джозефа Байдена зняти обмеження на удари по Росії американським далекобійним озброєнням, в тому числі ракетами ATACMS.

Про це пише CNN із посиланням на українського депутата, який розповів про наміри України. Зазначається, що Єрмак та Умєров привезуть з собою до Вашингтона список російських цілей, які планується знищити в першу чергу.

Умєров в США зустрінеться з міністром оборони Ллойдом Остіном. З ким буде зустрічатися Єрмак – невідомо. Під час попередніх візитів він проводив зустрічі з державним секретарем Ентоні Блінкеном та "великим другом України", радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Мета – спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території. Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України", – пояснив виданню депутат.

Україна вважає, що США повинні погодитися на її аргументи та зняти обмеження на удари. Київ не бачить нічого провокаційного у застосування далекобійної зброї виробництва США по глибокому тилу росіян. Врешті-решт, Україна ВЖЕ б'є американською зброєю по РФ.

"Ми вважаємо удари американською зброєю вглиб російської зброї не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території біля кордону… В обох випадках це територія Росії, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", – резюмував депутат.

Російський масовий обстріл, який стався вдень 26 серпня, не залишився поза увагою на Заході. У США припустили, що атаки повторяться, а в ЄС закликали зняти обмеження на удари по об’єктах у російських тилах.

Як повідомляв "Телеграф", головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.

Тим часом, поки Сполучені Штати всіляко тягнули з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність в таких ударах, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягнули до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищити російську авіацію на аеродромах