Постраждало щонайменше три райони Києва: рятувальники показали наслідки удару РФ (фото)
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Є постраждалі
Внаслідок комбінованої російської атаки на Київ постраждало кілька районів. Рятувальники вже ліквідовують наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що у Святошинському районі внаслідок атаки загорілось 4 автомобілі. Пожежу рятувальники ліквідували. Також у цьому ж районі займання виникло у двоповерховій будівлі складського приміщення площею 700 кв. м.
До того ж горів пункт приймання вторсировини поблизу входу біля однієї зі станцій метро.
"Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття", — каже мер столиці Віталій Кличко.
У Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Вогнеборці вже ліквідували пожежу. У мережі додають, що також постраждав спортзал.
Також займання виникло у Шевченківському районі, вогонь охопив будівлю площею 400 кв. м. Зараз проходить розбір конструкцій.
Зауважимо, що дані щодо постраждалих уточнюються, але відомо, що щонайменше двоє людей отримали поранення, одного з постраждалих ушпиталили. Під час удару росіяни застосовували дрони, балістичні та крилаті ракети.
Нагадаємо, під час атаки Росії 2 вересня вибухи також лунали і у Харкові. Під ударом були два райони міста.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вдарили по дитбудинку у Сумах на День знань.