Постраждало щонайменше три райони Києва: рятувальники показали наслідки удару РФ (фото)

Є постраждалі

Внаслідок комбінованої російської атаки на Київ постраждало кілька районів. Рятувальники вже ліквідовують наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що у Святошинському районі внаслідок атаки загорілось 4 автомобілі. Пожежу рятувальники ліквідували. Також у цьому ж районі займання виникло у двоповерховій будівлі складського приміщення площею 700 кв. м.

До того ж горів пункт приймання вторсировини поблизу входу біля однієї зі станцій метро.

"Частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття", — каже мер столиці Віталій Кличко.

У Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Вогнеборці вже ліквідували пожежу. У мережі додають, що також постраждав спортзал.

Також займання виникло у Шевченківському районі, вогонь охопив будівлю площею 400 кв. м. Зараз проходить розбір конструкцій.

Зауважимо, що дані щодо постраждалих уточнюються, але відомо, що щонайменше двоє людей отримали поранення, одного з постраждалих ушпиталили. Під час удару росіяни застосовували дрони, балістичні та крилаті ракети.

Нагадаємо, під час атаки Росії 2 вересня вибухи також лунали і у Харкові. Під ударом були два райони міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вдарили по дитбудинку у Сумах на День знань.