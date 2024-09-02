Є влучання та займання: росіяни знову ударили по Харкову (відео)

Перші вибухи пролунали у місті приблизно о першій годині ночі

У понеділок, 2 вересня, у Харкові вночі та зранку лунали потужні вибухи. Внаслідок російської атаки виникнуло загоряння.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Під ударом були Індустріальний та Київський райони міста

"В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві", – зазначив він.

В Київському пошкоджено житловий будинок, поранення отримала 66-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилася.

У мережі вже з'явились перші кадри задимлення в Харкові від російського удару.

Уночі РФ атакувала Харків безпілотниками. Перші вибухи пролунали у місті приблизно о першій годині ночі. Голова ОДА Олег Синєгубов повідомляв про російські "Шахеди" над містом.

Вже о 1:27 в Харкові було зафіксовано кілька влучань. Внаслідок удару будо пошкоджено приватний будинок та цивільну інфраструктуру.

Ігор Терехов додав, що зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста – в приватний житловий будинок, у Слобідському районі – поблизу освітнього закладу.

Під час нічної атаки місцеві канали публікували звуки вибухів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зранку та вночі атакували Київ. Вибухи лунали у різних куточках міста.