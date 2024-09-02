Київ під щільною ракетною атакою: вибухи чули в різних частинах міста (оновлюється)

Підрозділи ППО ведуть "полювання" на ворожі цілі

Понеділок, 2 вересня, почався для жителів Києва із гучних вибухів. Звуки, які чули кияни, — результат чергової масованої атаки окупантів, під час якої були застосовані крилаті ракети та "шахеди". Окрім столиці, вибухи також чули у Борисполі, Вишгороді та низці інших міст Київської області.

Подробиці повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Також факт вибухів підтвердили у КМВА та мер міста Віталій Кличко.

06:25 Частково пошкоджено скляні елементи конструкції на станції метро "Святошин", станція продовжує роботу. Також біля станції горить МАФ, повідомив Кличко.

06:15 В мережі з'явилося відео атаки російських окупантів на Київ. На відео – робота українських підрозділів протиповітряної оборони в небі над столицею.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок атаки окупантів частково зруйнована котельня. На місці працюють екстрені служби.

06:03 Мер столиці повідомив, що у Святошинському районі падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі. У Голосіївському районі палає нежитлове приміщення. У Святошинському — попередньо, падіння уламків на складське приміщення. Горить і в Шевченківському районі.

"Усі служби працюють на місцях", — йдеться у повідомленні.

05:59 Кличко повідомляє про те, що у Святошинському та Шевченківському районі після атаки окупантів є виклик медиків. Даних щодо кількості постраждалих поки немає.

У КМВА підтвердили, що уламки впали у чотирьох районах столиці — Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському. Подекуди сталися пожежі, однак масштаб руйнувань уточнюється. На місцях уже працюють оперативні служби.

За даними представників місцевої влади, перші вибухи пролунали у Святошинському районі — тут зафіксовані падіння уламків. Звідси ж і надійшли перші виклики до екстрених служб, підрозділи яких оперативно виїхали на місце подій.

Трохи згодом Кличко повідомив, що також звернулися до оперативників мешканці Голосіївського та Солом'янського районів. Подробиці поки невідомі, однак чиновник пообіцяв їх трохи згодом.

Моніторингові канали тим часом повідомляли, що останні "шахеди" та групи ракет фіксувалися поблизу Ірпеня та Вишневого. Окремі дрони були помічені в самому передмісті Києва. Станом на 5:50 проводиться дорозвідка — основну хвилю атаки підрозділи ППО змогли успішно відбити.

Нагадаємо, що повітряна тривога в столиці триває із 04:40.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці попередньої атаки на Київ, котра відбулася в останній день літа, 31 серпня. Тоді ворог застосовував лише "шахеди", хоча в певний момент і оголошувалася небезпека застосування балістичного озброєння.