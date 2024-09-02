Україну атакували ракетами: росіяни били Х-101 та балістикою по Києву (оновлено)

Фіксувалися ракети Х-101 та балістика

Російські окупанти запустили крилаті ракети по Україні. Попередньо, пуски відбулися з борту бомбардувальників Ту-95МС, які змогли зробити це майже непомітно. Повітряні сили та найбільші моніторингові канали не повідомляли про вильоти та пуски ракет заздалегідь, як це робиться у випадку масованого ракетного удару.

"Пані та панове… Прокидаємося. Із Чернігівської області заходять крилаті ракети, випущені з ТУ-95МС. Вночі 7 бортів ТУ-95МС злетіли з Оленьї, підлетіли до Енгельса, там зробили пускові маневри. І тепер ось летять ракети. Скільки пустило бортів – невідомо. Але ракети вже летять, тому реагуємо на тривоги", – повідомив "Николаевский Ванек" ближче до п'ятої години ранку.

06:30 По Україні пішли відбої ракетної небезпеки.

06:10 Ракет у повітряному просторі України немає. Атака окупантів відбита, ракетами росіяни били переважно по Києву та передмістям столиці.

05:50 Падіння уламків у Шевченківському районі Києва, є постраждалий.

05:45 У Києві після вибухів екстрені служби їдуть в Солом'янський та Голосіївський райони, поки що без подробиць.

05:43 Пуски балістичних ракет з тимчасово окупованого Криму в бік Вознесенська.

05:40 Остання хвиля крилатих ракет йде на Київ. Також одна крилата ракета летить на Житомир. Пусків балістики більше не спостерігається.

05:35 Вибухи у Києві, в Святошинський район викликали екстрені служби, на Правобережжі помітили крилаті ракети. Також вибухи у Харкові – окупанти атакували місто ракетами.

05:30 Повторні пуски балістичних ракет окупантами у бік Києва. Також очікується підхід партії крилатих ракет окупантів.

05:25 Численні вибухи у Києві, попередньо комбінована ракетна атака. Працює ППО.

05:20 Вибухи у Києві, попередньо північнокорейська балістика. Моніторинг повідомляє про підхід ракет різних типів до столиці.

05:15 Ракети змінили курс на Київську область. Запоріжжя та Дніпро – загроза спроб пусків Х-59 окупантами.

05:10 Пуски балістики з боку тимчасово контрольованої Курської області по Черкащині та Полтавщині.

05:00 Група крилатих ракет до 10 одиниць тримає курс на Черкаську область.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі під час ракетної атаки 26 серпня було травмовано 10-річного хлопчика. А в Луцьку пошкоджені багатоповерхівки й, на жаль, є загиблий.

Приблизно з 8 ранку понеділка, 26 серпня, більша частина території України опинилася під черговим масовим ракетним ударом Росії. Вибухи фіксували у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Вінниці, Кривому Розі, Хмельницькому та інших містах. Цей удар може пояснюватись як мінімум трьома причинами.