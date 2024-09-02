Украину атаковали ракетами: россияне били Х-101 и баллистикой по Киеву (обновлено)

Фиксировались ракеты Х-101 и баллистика

Российские оккупанты запустили крылатые ракеты по Украине. Предварительно пуски произошли с борта бомбардировщиков Ту-95МС, которые смогли сделать это почти незаметно. Воздушные силы и крупнейшие мониторинговые каналы не сообщали о вылетах и пусках ракет заранее, как это делается в случае массированного ракетного удара.

"Дамы и господа… Просыпаемся. Из Черниговской области заходят крылатые ракеты, выпущенные из ТУ-95МС. Ночью 7 бортов ТУ-95МС взлетели с Оленьи, подлетели к Энгельсу, там сделали пусковые маневры. И теперь вот летят ракеты. Сколько бортов пускало – неизвестно. Но ракеты уже летят, поэтому реагируем на тревоги", – сообщил "Николаевский Ванек" ближе к пяти часам утра.

06:10 Ракет в воздушном пространстве Украины нет. Атака оккупантов отбита, ракетами россияне били преимущественно по Киеву и пригородам столицы.

05:50 Падение обломков в Шевченковском районе Киева, есть пострадавший.

05:45 В Киеве после взрывов экстренные службы едут в Соломенский и Голосеевский районы, пока без подробностей.

05:43 Пуски баллистических ракет из временно оккупированного Крыма в сторону Вознесенска.

05:40 Последняя волна крылатых ракет идет на Киев. Также одна крылатая ракета летит в Житомир. Пусков баллистики больше не наблюдается.

05:35 Взрывы в Киеве, в Святошинский район вызвали экстренные службы, на Правобережье заметили крылатые ракеты. Также взрывы в Харькове – оккупанты атаковали город ракетами.

05:30 Повторные пуски баллистических ракет оккупантами в сторону Киева. Также ожидается подход партии крылатых ракет оккупантов.

05:25 Многочисленные взрывы в Киеве, предварительно комбинированная ракетная атака. Работает ПВО.

05:20 Взрывы в Киеве, предварительно северокорейская баллистика. Мониторинг сообщает о подходе ракет разных типов к столице.

05:15 Ракеты сменили курс на Киевскую область. Запорожье и Днепр – угроза попыток пусков Х-59 оккупантами.

05:10 Пуски баллистики со стороны временно контролируемой Курской области по Черкасщине и Полтавщине.

05:00 Группа крылатых ракет до 10 единиц держит курс на Черкасскую область.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе во время ракетной атаки 26 августа был травмирован 10-летний мальчик. А в Луцке повреждены многоэтажки и, к сожалению, погибший.

Приблизительно с 8 утра понедельника, 26 августа, большая часть территории Украины оказалась под очередным массовым ракетным ударом России. Взрывы фиксировали в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Виннице, Кривом Роге, Хмельницком и других городах. Этот удар может объясняться как минимум тремя причинами.