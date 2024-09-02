Есть попадания и воспламенения: россияне снова ударили по Харькову (видео)

Первые взрывы прогремели в городе примерно в час ночи

В понедельник, 2 сентября, в Харькове ночью и утром раздавались мощные взрывы. В результате российской атаки возникло возгорание.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Под ударом находились Индустриальный и Киевский районы города

"В Индустриальном районе от удара ракетой (тип устанавливается) есть возгорание в садовом кооперативе", – отметил он.

В Киевском поврежден жилой дом, ранение получила 66-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.

В сети уже появились первые кадры задымления в Харькове от российского удара.

Ночью РФ атаковала Харьков беспилотниками. Первые взрывы прогремели в городе примерно в час ночи. Глава ОГА Олег Синегубов сообщал о российских "Шахедах" над городом.

Уже в 1:27 в Харькове было зафиксировано несколько попаданий. В результате удара был поврежден частный дом и гражданская инфраструктура.

Игорь Терехов добавил, что зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города – в частный жилой дом, в Слободском районе – вблизи образовательного учреждения.

Во время ночной атаки местные каналы публиковали звуки взрывов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне утром и ночью атаковали Киев. Взрывы раздавались в разных уголках города.