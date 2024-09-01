Росіяни вдарили по дитбудинку у Сумах: подробиці атаки (відео)

Внаслідок цього є постраждалі

У неділю, 1 вересня, російські війська в черговий раз обстріляли Сумську область. Ракета прилетіла по приміщенню закладу освіти у Сумах.

Про це повідомляє Сумська ОВА. У повідомленні зазначили, що там розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

UPD: У міськраді поінформували, що унаслідок удару станом на 23:50 постраждало 13 осіб, четверо людей поміщені до стаціонару, четверо отримали медичну допомогу на місці, п'ятеро — лікуватимуться амбулаторно.

"Будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста", — йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Як повідомляє "Суспільне" станом на 23:00 відомо про двох поранених внаслідок російського удару по закладу освіти. Це хлопчик семи років і дівчинка 13 років.

Нагадаємо, що 1 вересня було зафіксовано авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади, а саме пролунали три вибухи. Заявляли, що є постраждалі.

А 31 серпня, російські окупанти скерували ракету по колоні зерновозів, що знаходилася на шляху "Суми-Харків". Інцидент стався поблизу села Верхня Сироватка Сумського району.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російський дрон атакував автобус на Сумщині. Окупанти спрямували FPV-дрон на громадський транспорт, у якому знаходилось понад 20 людей.