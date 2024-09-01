Россияне ударили по детдому в Сумах: подробности атаки (видео)

Есть пострадавшие

В воскресенье, 1 сентября, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Ракета прилетела по помещению учебного заведения в Сумах.

Об этом сообщает Сумская ОВА. В сообщении отметили, что там расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

UPD: В горсовете проинформировали, что в результате удара по состоянию на 23:50 пострадали 13 человек, четыре человека помещены в стационар, четверо получили медицинскую помощь на месте, пятеро — будут лечиться амбулаторно.

"Здание находится среди жилого микрорайона города", — говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.

По состоянию на 23:00 "Суспильному" известно о двух раненых в результате российского удара по учебному заведению. Это мальчик семи лет и девочка 13 лет.

Напомним, что 1 сентября был зафиксирован авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины, а именно прогремели три взрыва. Заявляли, что есть пострадавшие.

А 31 августа, российские оккупанты направили ракету по колонне зерновозов, которая находилась на пути "Сумы-Харьков". Инцидент произошел вблизи села Верхняя Сыроватка Сумского района.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российский дрон атаковал автобус в Сумской области. Оккупанты направили FPV-дрон на общественный транспорт, в котором находилось более 20 человек.