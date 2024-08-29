Россияне провоцируют ядерный инцидент в Украине: эксперт объяснила тактику ракетной атаки 26 августа

Избрали тактику уничтожения периферийных подстанций

В ходе состоявшейся 26 августа масштабной ракетной атаки РФ враг пытался обесточить украинские АЭС, что могло бы привести к "ядерному инциденту" и опасной аварии на объектах атомной генерации. Так, три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. Южноукраинская АЭС была вынуждена снизить свою мощность.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявила независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарна. По оценкам экспертов, россияне избрали тактику уничтожения периферийных подстанций вблизи АЭС.

– Это опасно. Такая ситуация может привести к ядерному инциденту, когда в энергоблоках из-за обесточивания происходят проектные переходные процессы. Они останавливаются штатно-аварийной защитой. Энергоблоки 1,3,4 Ровенской АЭС остановились нештатно. Это могло привести к выходу теплоносителя первого контура – наиболее радиоактивного, что могло привести к тяжелой аварии с расплавлением активной зоны, как было на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 году, – отметила Кошарна.

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд считается одной из самых крупных аварий в истории ядерной энергетики. Из-за утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива произошло расплавление около 50% активной зоны реактора.

Как пояснила Ольга Кошарная, россияне уже не в первый раз таким образом пытаются "выбить" украинские АЭС из системы генерации.

– Первый раз было в декабре 2022 года, затем 10 февраля 2023 на Хмельницкой АЭС. Но нам повезло, что клапаны закрылись. Но это умышленное провоцирование ядерного инцидента на территории Украины. Они якобы выполняют статью 56 дополнительного протокола к Женевским конвенциям о запрете атак на АЭС, они не по АЭС бьют, но они понимают куда бить.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Офисе президента Украины сделали тревожное заявление касательно ядерной провокации РФ. Заявления россиян о грязной бомбе, подготовке Курской АЭС к боям и закрытии въезда в Курчатов, где и расположена станция, говорят сами за себя.