Росіяни провокують ядерний інцидент в Україні: експертка пояснила тактику ракетної атаки 26 серпня

Обрали тактику знищення периферійних підстанцій

В ході масштабної ракетної атаки РФ, яка відбулася 26 серпня, ворог намагався знеструмити українські АЕС, що могло б призвести до "ядерного інциденту" і небезпечної аварії на об’єктах атомної генерації. Так, три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції були відключені від мережі. Южноукраїнська АЕС була змушена знизити свою потужність.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. За оцінками експертів, росіяни обрали тактику знищення периферійних підстанцій поблизу АЕС

– Це небезпечно. Така ситуація може призвести до ядерного інциденту, коли в енергоблоках через знеструмлення відбуваються запроєктні перехідні процеси. Вони зупиняються штатно-аварійним захистом. Енергоблоки 1,3,4 Рівненської АЕС зупинилися нештатно. Це могло призвести до виходу теплоносія першого контуру – найбільш радіоактивного, що могло призвести до важкої аварії з розплавленням активної зони, як було на АЕС Три-Майл-Айленд в США в 1979 році, — зазначила Кошарна.

Аварія на АЕС Три-Майл-Айленд вважається однією з найбільших аварій в історії ядерної енергетики. Через витік теплоносія першого контуру реакторної установки і, відповідно, втрати охолодження ядерного палива, сталося розплавлення близько 50% активної зони реактора.

Як пояснила Ольга Кошарна, росіяни вже не вперше таким чином намагаються "вибити" українські АЕС з системи генерації.

– Перший раз було в грудні 2022 року, потім 10 лютого 2023 року на Хмельницькій АЕС. Та нам пощастило, що клапани закрилися. Та це умисне провокування ядерного інциденту на території України. Вони нібито виконують статтю 56 додаткового протоколу до Женевських конвенцій про заборону атак на АЕС, вони не по АЕС б'ють, та вони ж розуміють куди бити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Офісі президента України зробили тривожну заяву щодо ядерної провокації РФ. Заяви росіян про брудну бомбу, підготовка Курської АЕС до боїв та закриття в’їзду до Курчатова, де і розташована станція, говорять самі за себе.