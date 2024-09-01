Війна — день 921: росіяни просуваються під Покровськом і готуються до нових обстрілів

Оперативно про головне за добу

Темпи бойових дій на фронті не знижуються навіть на 921 день повномасштабної війни. Найбільш активні сутички тривають у районі Покровська, де росіянам в останні дні вдалося суттєво просунутися та захопити кілька населених пунктів. До того ж росіяни намагаються активно тиснути не скільки на сам Покровськ, скільки населені пункти на південний захід від нього, на кшталт Селидова та Українська. Кремль тим часом сподівається, що йому вдасться деморалізувати українців у тилових містах і тим самим підірвати фронт, а тому, на думку експертів, найближчими місяцями обстрілів побільшає.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Не менше п'яти російських БПЛА фіксується у повітряному просторі України. Водночас за даними моніторингу на Росію полетіло до ста українських безпілотників.

00:00 У Росії фіксується активність БПЛА у низці регіонів, включаючи Білгородську та Волгоградську область. Також z-канали повідомляють про активність морських безпілотників біля Криму.

Про новини та події 29 серпня ми розповідали тут: Війна — день 918: Україна втратила F-16, але просувається у Курській області

Про те, що відбувалося 30 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 919: скандал із F-16 в Україні та потужний удар по Харкову

З ситуацією в Україні за 31 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 920: новий командувач Повітряних сил в Україні та масована атака дронів РФ