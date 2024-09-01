Война — день 921: россияне продвигаются под Покровском и готовятся к новым обстрелам

Оперативно о главном за сутки

Темпы боевых действий на фронте не снижаются даже на 921 день полномасштабной войны. Наиболее активные схватки продолжаются в районе Покровска, где россиянам в последние дни удалось существенно продвинуться и захватить несколько населенных пунктов. При том россияне пытаются активно давить не сколько на сам Покровск, сколько населенные пункты к юго-западу от него, вроде Селидово и Украинска. Кремль тем временем надеется на то, что ему удастся деморализовать украинцев в тыловых городах и тем самым подорвать фронт, а потому, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы обстрелов станет больше.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В России фиксируется активность БПЛА в ряде регионов, включая Белгородскую и Волгоградскую область. Также z-каналы сообщают об активности морских беспилотников возле Крыма.

О новостях и событиях 29 августа мы рассказывали здесь: Война — день 918: Украина потеряла F-16, но продвигается в Курской области

О том, что происходило 30 августа, читайте в трансляции: Война — день 919: скандал с F-16 в Украине и мощный удар по Харькову

С ситуацией в Украине за 31 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 920: новый командующий Воздушными силами в Украине и массированная атака дронов РФ