Будет хуже: военный эксперт дал прогноз, чего ждать от России на фронте в ближайшие месяцы

Военный эксперт объяснил, чего пытается добиться Россия и когда ситуация на фронте может улучшиться

Россия сейчас перешла к тактике "войны городов", перенеся боевые действия с линии физического сопротивления в тыл. Говорить сейчас о том, что обстрелы Украины утихнут, нельзя — в ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил военный обозреватель и полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, следующим этапом после "войны городов" могут стать ковровые бомбардировки.

"Война ведется не только на физической линии столкновения. Чем крепче наш тыл, тем сильнее линия обороны. И Россия сейчас делает все возможное, чтобы разрушить тыл, чтобы уровень политического, морального и психологического состояния граждан ухудшился. Война идет в ментальном и моральном плане сейчас", — говорит эксперт.

По его словам, деморализовав население в тылу Россия надеется подорвать и обороноспособность Украины. Однако давать прогноз, как долго это может продлиться, эксперт не берется. Но считает, что ситуация на фронте не станет легче как минимум до выборов президента США.

"Те, кто говорит, что это продлится годами — не прав. Как и тот, кто говорит, что скоро это все закончится. Сто процентов до ноября улучшений не будет. До 5 ноября будет эскалационное состояние, синусоида все выше и выше. Что будет после 5 ноября я сказать не могу и никто из других экспертов не скажет, разве что мошенники по типу "две-три недели". Что будет после выборов в США будем смотреть уже потом, исходя из геополитической реакции", — резюмировал Олег Стариков.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как Росси удалось прорваться под Покровском. Аналитики связывают это с боями в Курской области.