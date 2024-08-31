Буде гірше: військовий експерт дав прогноз, на що чекати від Росії на фронті в найближчі місяці

Військовий експерт пояснив, чого намагається досягти Росія і коли ситуація на фронті може покращитись

Росія зараз перейшла до тактики "війни міст", перенісши бойові дії з лінії фізичного опору до тилу. Говорити зараз про те, що обстріл України вщухне, не можна — найближчими місяцями ситуація погіршуватиметься.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив військовий оглядач та полковник СБУ у відставці Олег Старіков. За його словами, наступним етапом після "війни міст" можуть стати килимові бомбардування.

"Війна ведеться не лише на фізичній лінії зіткнення. Чим міцніший наш тил, тим сильніша лінія оборони. І Росія зараз робить все можливе, щоб зруйнувати тил, щоб рівень політичного, морального та психологічного стану громадян погіршився. Війна йде в ментальному та моральному плані зараз ", — каже експерт.

За його словами, деморалізувавши населення в тилу Росія сподівається підірвати й обороноздатність України. Проте прогнозувати, як довго це може тривати, експерт не береться. Але вважає, що ситуація на фронті не стане легшою як мінімум до виборів президента США.

"Ті, хто каже, що це триватиме роками — не має рації. Як і той, хто каже, що скоро це все закінчиться. Сто відсотків до листопада поліпшень не буде. До 5 листопада буде ескалаційний стан, синусоїда все вища і вища. Що буде після 5 листопада я сказати не можу і ніхто з інших експертів не скаже, хіба що шахраї на кшталт "два-три тижні". Що буде після виборів у США дивитимемося вже потім, виходячи з геополітичної реакції", — резюмував Олег Старіков.

Також "Телеграф" розповідав про те, як Россі вдалося прорватися під Покровськом. Аналітики пов’язують це з боями у Курській області.