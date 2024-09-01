"Нужна смелость": Зеленский эмоционально отреагировал на обстрел Харькова и обратился к Западу (видео)

Количество пострадавших стремительно растет

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Харькова со стороны РФ. Глава государства сообщил последние подробности и показал видео с места происшествия.

Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. Так, по данным Зеленского, в настоящий момент количество пострадавших в Харькове уже выросло до 30 человек. На месте уже работают все соответствующие службы.

Саму атаку глава государства назвал террором і подчеркнул, что под прицелом врага снова оказалась гражданская инфраструктура.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, прямо по городу. Должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты", — сказал он.

Также президент опубликовал видео последствий.

Стоит отметить, что в сети также появляются кадры последствий и с другого ракурса. Издание Радио Свобода публикует кадры прилета рядом с супермаретом. На них видно, вероятно, поврежденный газопровод.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети показали момент удара россиян по многоэтажке в Харькове. Прилет зафиксировала одна из камер уличного наблюдения, установленная на здании.