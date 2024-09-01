Посвятил службе полжизни: в Харьковской области от вражеского удара погиб полицейский

Российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль правоохранителей

В Харьковской области, в результате вражеской атаки дроном, погиб правоохранитель Александр Попович. Капитан полиции скончался в больнице, 31 августа, от тяжелых осколочных ранений.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. Сообщение сделали в своем канале в Telegram.

"Около 19:30 в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась", — говорится в сообщении.

Старший инспектор роты №2 батальона №1 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, капитан полиции Александр Попович 20 лет своей жизни посвятил службе в правоохранительных органах.

Во время полномасштабного вторжения россиян в Украину продолжил выполнять свои профессиональные обязанности, приобщался к гуманитарным миссиям в одном из самых опасных районов Харьковской области.

Александру было 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – сын и дочь, без сына – мать.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб молодой лейтенант из Полтавщины. Три месяца как выпустился из Одесской военной академии. Герою был 21 год.