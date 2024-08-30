Пал 24 августа за нашу независимость: в Ровенской области провели в последний путь 21-летнего воина

Ростислав погиб, борясь за нашу независимость

Защищая нашу Родину, погиб защитник из Ровенской области. Ему был всего 21 год.

Молодой военный погиб в День независимости Украины, 24 августа. Тогда враг нанес минометный удар по Харьковской области, которую защищал Ростислав Мигловец. Воина похоронили в родном селе Дерть, сообщают в Рокитновском поселковом совете.

Друзья, односельчане, собратья, родные — все собрались для того, чтобы достойно встретить тело павшего и провести его в последний путь. Ростислава вспоминают как храброго и мужественного не по годам парня. В комментариях односельчане пишут, что он больше всего любил свою маму и Украину. А учительница Ракитновского профессионального лицея Мария Чичива написала, что Ростислав "был очень хорошим учеником".

Ростислав воевал в составе 104-й бригады 60 батальона ТРО "Полесские волки". Теперь он вернулся на родную Сарненщину "На щите". Живым коридором жители общины на коленях встретили погибшего военнослужащего на родной земле. Последняя дорога в родной дом была устлана цветами.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что на фронте погиб военный из Львовской области. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.