Поліг 24 серпня за нашу незалежність: на Рівненщині провели в останню путь 21-річного воїна

Ростислав загинув, виборюючи нашу незалежність

Захищаючи нашу Батьківщину, загинув захисник із Рівненської області. Йому був всього 21 рік.

Молодий військовий загинув в День незалежності України, 24 серпня. Тоді ворог завдав мінометного удару по Харківській області, яку боронив Ростислав Мигловець. Воїна поховали у рідному селі Дерть, повідомляють у Рокитнівській селищній раді.

Друзі, односельчани, побратими, рідні, — всі зібрались задля того, аби гідно зустріти тіло полеглого та провести його в останню путь. Ростислава згадують як хороброго та мужнього не по роках хлопця. У коментарях односельчани пишуть, що він понад усе любив свою маму та Україну. А учителька Рокитнівського професійного ліцею Марія Чичива написала, що Ростислав "був дуже гарним учнем".

Ростислав воював у складі 104-ої бригади 60 батальйону ТРО "Поліські вовки". Тепер він повернувся на рідну Сарненщину "На щиті". Живим коридором жителі громади на колінах зустріли загиблого військовослужбовця на рідній землі. Остання дорога до рідного дому була встелена квітами.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що на фронті загинув військовий з Львівської області. Він отримав травми, несумісні з життям.