Присвятив службі пів життя: на Харківщині від ворожого удару загинув поліціянт
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Російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль правоохоронців
На Харківщині, в результаті ворожої атаки дроном, загинув правоохоронець Олександр Попович. Капітан поліції помер у лікарні, 31 серпня, від тяжких осколкових поранень.
Про це повідомляє Поліція Харківської області. Допис зробили у своєму каналі в Telegram.
"Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліціянтів. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося", — йдеться в повідомленні.
Старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітан поліції Олександр Попович 20 років свого життя присвятив службі у правоохоронних органах.
Під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну продовжив виконувати свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.
Олександру було 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька — син та донька, без сина – мати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що фронті загинув молодий лейтенант з Полтавщини. Три місяці як випустився з Одеської військової академії. Герою був 21 рік.