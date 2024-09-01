"Потрібна сміливість": Зеленський емоційно відреагував на обстріл Харкова та звернувся до Заходу (відео)

Кількість постраждалих стрімко зростає

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова з боку Росії. Глава держави повідомив останні подробиці та показав відео з місця події.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах. Так, за даними Зеленського, зараз кількість постраждалих у Харкові вже зросла до 30 осіб. На місці вже працюють усі відповідні служби.

Саму атаку глава держави назвав терором і наголосив, що під прицілом ворога знову опинилася громадянська інфраструктура.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, прямо по місту. Мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту". — сказав він.

Також президент опублікував відео наслідків.

Варто зазначити, що у мережі також з’являються кадри наслідків з іншого ракурсу. Видання Радіо Свобода публікує кадри прильоту поряд із супермаретом. На них видно, мабуть, пошкоджений газопровід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в мережі показали момент удару росіян по багатоповерхівці у Харкові. Приліт зафіксувала одна із камер вуличного спостереження, встановлена на будівлі.