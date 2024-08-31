Россияне "бросили" Покровск, но выбрали новую цель: что происходит на самом горячем направлении (карта)

Россияне не сбавляют давление

Российские оккупанты продолжают давить на Донбассе. Их основные усилия сводятся к попыткам продвинуться на двух направлениях — Торецком и Покровском.

Информацией об актуальной ситуации на этих направлениях поделился аналитик "Информационного сопротивления" Константин Машовец в своем telegram-канале. По его словам, на Покровском направлении оккупанты сдвинули свои усилия в сторону Селидово, а на Торецком их продвижение замедлилось.

В сети тем временем показали новые видео Торецка, на котором видно, что город подвергается постоянным обстрелам.

По словам Машовца, россияне пытаются преодолеть оборону ВСУ юго-восточней Селидово, которая мешает им наступать на Покровск. Для этих целей они пытаются прорваться к восточной окраине Украинска, а также вклинится в линию обороны в самом Селидово.

В то же время на направлении непосредственно Покровска в последние дни темпы российского продвижения упали до минимума.

"В смысле обеспечения дальнейшего наступления в сторону г.Покровска выглядит вполне логично, так как позволяет противнику обеспечить с юга левый фланг своей ударной группировки, непосредственно действующей в сторону Покровска, то есть с наиболее уязвимой для себя стороны. Иными словами, противник сейчас пытается избавиться от того негативного эффекта, который оказывала на его группировку, нацеленную на Покровск, с юга успешная и упорная оборона ВСУ в районе Карловки", — написал он.

По его словам, для ВСУ удержание направления Украинск-Галицыновка становится "критически важной задачей", которая в случае провала может закончиться серьезными неприятностями.

На Торецком направлении, говорит Машовец, 41-я общевойсковая армия РФ осталась наедине со своими задачами, о чем говорит то, что темпы продвижения там несколько упали, хотя им и удалось за неделю несколько продвинуться на ряде участков фронта.

"Становится очевидно, что в этой полосе, противнику пока не удается полностью решить даже ближайшие задачи в тактической зоне, хотя, конечно, определенное продвижение у него есть", — написал он.

По его словам, недавно в этом районе россияне смогли провести прорыв на этом направлении, но с того момента ситуация там изменилась, а группе войск "Центр" пришлось выбирать между Торецким и Покровским направлениями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как России удалось прорваться под Покровском. Аналитики связывают это с боями в Курской области.