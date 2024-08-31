Росіяни "кинули" Покровськ, але вибрали нову ціль: що відбувається на гарячому напрямку (карта)

Росіяни не зменшують тиск

Російські окупанти продовжують тиснути на Донбасі. Їхні основні зусилля зводяться до спроб просунутися на двох напрямках — Торецькому та Покровському.

Інформацією про актуальну ситуацію на цих напрямках поділився аналітик Інформаційного опору Костянтин Машовець у своєму telegram-каналі. За його словами, на Покровському напрямку окупанти зрушили свої зусилля у бік Селидового, а на Торецькому їхнє просування сповільнилося.

У мережі тим часом показали нові відео Торецька, на якому видно, що місто зазнає постійних обстрілів.

За словами Машовця, росіяни намагаються подолати оборону ЗСУ на південний-схід від Селидово яка заважає їм наступати на Покровськ. Для цих цілей вони намагаються прорватися до східної околиці Українська, а також вклинитися у лінію оборони у самому Селидовому.

Водночас на напрямі безпосередньо Покровська останніми днями темпи російського просування впали до мінімуму.

"У сенсі забезпечення подальшого наступу у бік м.Покровська виглядає цілком логічно, оскільки дозволяє противнику забезпечити з півдня лівий фланг свого ударного угруповання, що безпосередньо діє у бік Покровська, тобто з найбільш уразливого для себе боку. Іншими словами, противник зараз намагається позбутися від того негативного ефекту, який чинила на його угруповання, націлене на Покровськ, з півдня успішна та завзята оборона ЗСУ в районі Карлівки", — написав він.

За його словами, для ЗСУ утримання напряму Українська-Галицинівки стає "критично важливим завданням", яке у разі провалу може закінчитися серйозними неприємностями.

На Торецькому напрямку, каже Машовець, 41-а загальновійськова армія РФ залишилася наодинці зі своїми завданнями, про що свідчить те, що темпи просування там впали, хоча їм і вдалося за тиждень дещо просунутися на низці ділянок фронту.

"Стає очевидно, що в цій смузі противнику поки що не вдається повністю вирішити навіть найближчі завдання в тактичній зоні, хоча, звичайно, певний поступ у нього є", — написав він.

За його словами, нещодавно у цьому районі росіяни змогли провести прорив на цьому напрямі, але з того моменту ситуація там змінилася, а групі військ "Центр" довелося обирати між Торецьким та Покровським напрямками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Росії вдалося прорватися під Покровськом. Аналітики пов’язують це з боями у Курській області.