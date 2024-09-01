Путін піде у наступ на велике місто України: Times пише про тривожний прогноз на 2025 рік

Жодна сторона не очікує рішення на полі бою цього року

Заради наступу на Курську область Володимиру Зеленському, можливо, доведеться прийняти втрату Покровська і Часового Яру, які потрібні Росії, як плацдарми для масштабного наступу на північ і захід. Проте Путін може окупувати решту Донбасу та захопити Дніпропетровську область.

Про це повідомляє західне видання The Times.

У виданні пишуть, що Москва, схоже, готова пожертвувати за Покровськ необмеженою кількістю військ. Як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті та Авдіївці, російські війська, здається, мають намір зрівняти місто з землею, "аби заволодіти руїнами".

Саме це дозволить Росії захопити решту Донбасу і наступати на Дніпропетровську область. Жодна сторона не очікує рішення на полі бою цього року. Вони грають за "великий поштовх" у наземній війні 2025 року.

Нагадаємо, після початку операції ЗСУ у Курській області російський тиск у Донецькій області лише посилився, а місцями їм вдалося суттєво просунутися. Хоча нині захоплення росіянами Покровська не є чимось неминучим, але бійці на цьому напрямі наголошують на погіршенні ситуації.

Український "Центр оборонних стратегій" (ЦОЗ) повідомив, що росіяни можуть досягти меж Покровська до середини вересня, що є однозначно поганою новиною для України. Місто є важливим вузлом забезпечення інших міст області, наприклад, Часового Яру або Торецька.

Видання The Telegraph знаходить у цьому явищі зв’язок із наступом у Курській області, оскільки Україні довелося пустити там в дію частину своїх найбільш боєздатних підрозділів.

"Ця операція, спланована генералом Олександром Сирським і схвалена президентом Володимиром Зеленським, була покликана відвернути російські війська з цієї ділянки фронту. Генерал Сирський, головнокомандувач збройних сил України, цього тижня визнав, що росіяни не клюнули на приманку", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни просунулися на одному з напрямків та захопили ще одне село.