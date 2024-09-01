Ни одна сторона не ожидает решения на поле боя в этом году

Ради наступления на Курскую область Владимиру Зеленскому, возможно, придется принять потерю Покровска и Часового Яра, которые нужны России как плацдармы для масштабного наступления на север и запад. Однако Путин может оккупировать остальную часть Донбасса и захватить Днепропетровскую область.

Об этом сообщает западное издание The Times.

В издании пишут, что Москва, похоже, готова пожертвовать за Покровск неограниченным количеством войск. Как и в Мариуполе, Северодонецке, Бахмуте и Авдеевке, российские войска, похоже, намерены сравнять город, "чтобы завладеть руинами".

Именно это позволит России захватить оставшийся Донбасс и наступать на Днепропетровскую область. Ни одна сторона не ожидает решения на поле боя в этом году. Они оба играют за "огромный толчок" в наземной войне 2025 года.

Напомним, после начала операции ВСУ в Курской области российское давление в Донецкой области только усилилось, а местами им удалось существенно продвинуться. Хотя сейчас увлечение россиянами Покровска не является чем-то неизбежным, но бойцы в этом направлении подчеркивают ухудшение ситуации.

Украинский "Центр оборонных стратегий" (ЦОС) сообщил, что россияне могут достичь границ Покровска до середины сентября, что является однозначно плохой новостью для Украины. Город является важным узлом обеспечения других городов области, например Часового Яра или Торецка.

Издание The Telegraph находит в этом явлении связь с наступлением в Курской области, поскольку Украине пришлось пустить в действие часть своих наиболее боеспособных подразделений.

"Эта операция, спланированная генералом Александром Сырским и одобренная президентом Владимиром Зеленским, была призвана отвлечь российские войска с этого участка фронта. Генерал Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, на этой неделе признал, что россияне не клюнули на приманку", — говорится в сообщении.

Ранее Телеграф писал, что россияне продвинулись на одном из направлений и захватили еще одну деревню.