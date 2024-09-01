Не Покровское: россияне продвинулись в другом направлении и захватили еще одно село (карта)

За минувшие сутки силы обороны отразили 30 вражеских атак на Кураховском направлении

Российские оккупанты продолжают давить на востоке. Продвинулись на Кураховском направлении и захватили село Прасковиевку. По состоянию на 1 сентября ситуация на восточном направлении остается очень сложной.

О захвате россиянами Парасковиевки сообщили украинские аналитики DeepState. Сообщение сделали в своем Telegram.

"Враг захватил Парасковиевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовце, Галицыновке и возле Песчаного", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Генштаба, Силы обороны отразили 30 вражеских атак на Кураховском направлении только за минувшие сутки. Часть из них была направлена на Константиновку, которая находится западнее захваченной Парасковиевки.

"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 вражеских атак в районах Украинска, Лесовки, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки", — написали в Генштабе.

Военный с позывным "Осман" в своем Telegram-канале написал о том, что российские оккупанты значительно увеличили давление на Кураховском направлении.

"Снова механизированный штурм, снова Кураховское направление. Каждый день по 15-20-30 единиц техники кладут, о пехоте уже не говорю", — написал воин.

Также, по его словам, значительно выросло количество обстрелов КАБами.

Что касается Покровского направления, то ситуация там остается очень сложной. По сравнению с другими направлениями именно на Покровском за прошедшие сутки было отбито наибольшее количество атак, а именно 52 вражеских штурма. Согласно сообщению Османа, на Покровщине враг сосредоточил огромные резервы.

"На Покровском направлении резервы вражеской пехоты превышают резервы на Бахмутском направлении во время активных наступательных действий зимой 2023 года", — сообщил военный.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что россияне "кинули" Покровск, но выбрали новую цель. По словам аналитика Информационного сопротивления Константина Машовца, оккупанты сдвинули свои усилия в сторону Селидового, а на Торецком их продвижение замедлилось.