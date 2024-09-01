Не Покровський: росіяни просунулися на іншому напрямку та захопили ще одне село (мапа)

За минулу добу сили оборони відбили 30 ворожих атак на Курахівському напрямку

Російські окупанти продовжують тиснути на сході. Просунулися на Курахівському напрямку і захопили село Парасковіївка. Станом на 1 вересня ситуація на східному напрямку залишається надзвичайно складною.

Про захоплення росіянами Парасковіївки повідомили українські аналітики DeepState. Допис зробили у своєму Telegram.

"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням Генштабу, Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Курахівському напрямку лише за минулу добу. Частина з них була спрямована на Костянтинівку, яка знаходиться західніше від захопленої Парасковіївки.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки", — написали у Генштабі.

Військовий на позивний "Осман" у своєму Telegram-каналі написав про те, що російські окупанти значно збільшили тиск на Курахівському напрямку.

"Знову механізований штурм, знову Курахівський напрямок. Кожен день по 15-20-30 одиниць техніки кладуть, про піхоту вже не кажу", — написав воїн.

Також, за його словами, значно зросла кількість обстрілів КАБами.

Щодо Покровського напрямку, то ситуація там залишається надзвичайно складною. В порівнянні з іншими напрямками саме на Покровському за минулу добу було відбито найбільшу кількість атак, а саме 52 ворожих штурми. Згідно з повідомленням Османа, на Покровщині ворог зосередив величезні резерви.

"На Покровському напрямку резерви ворожої піхоти перевищують резерви на Бахмутському напрямку під час активних наступальних дій взимку 2023", — повідомив військовий.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни "кинули" Покровськ, але вибрали нову ціль. За словами аналітика Інформаційного опору Костянтина Машовця, окупанти зрушили свої зусилля у бік Селидового, а на Торецькому їхнє просування сповільнилося.