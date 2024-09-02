У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи: є загиблий та постраждалі (оновлено)

Окупанти продовжують нічний терор

Увечері 2 вересня російські загарбники знову влаштували обстріл мирних міст. Вибухи пролунали у Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляють моніторингові канали. Зокрема "Николаевский Ванек" пише про те, що Дніпро зазнав обстрілів балістичною зброєю, яку було запущено з Воронезької області.

За його інформацією, були запуски двох ракет "Іскандер", одну з яких було спрямовано на Дніпро, а іншу на Павлоград. Місцеві канали підтверджують інформацію, повідомивши про вибухи у згаданих містах.

Тим часом вибух пролунав у Харкові, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. За попередньою інформацією, місто зазнало удару коригованими авіаційними бомбами.

UPD: Мер Харкова повідомив, що один з нещодавніх вибухів, вдруге за день стався у Київському районі. Обійшлось без жертв, постраждалих та руйнацій.

"Інший приліт — у Салтівському районі. Також без постраждалих та руйнацій. Горить трава, пожежу вже гасять наші рятівники", — додав він.

У Дніпрі внаслідок вибуху постраждали житлові будинки, повідомили в ОВА. Станом на 23:02 відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

Перші повідомлення про вибухи з’явилися близько 22:05, а потім місцеві канали поінформували про повторні вибухи приблизно через 5-10 хвилин.

Інформації про наслідки прильотів поки не з’являлося, тривога та загроза російських обстрілів для сходу та півночі України лишаються в силі.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 30 серпня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше шестеро людей, поранення отримали майже 80 людей. Зруйновано кілька приватних будинків та багатоповерхівку.