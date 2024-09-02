В Харькове и Днепре прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие (обновлено)

Оккупанты продолжают ночной террор

Вечером 2 сентября российские захватчики опять устроили обстрел мирных городов. Взрывы прозвучали в Харькове и Днепре.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. В частности "Николаевский Ванек" пишет о том, что Днепр подвергся обстрелам баллистическим оружием, которое было запущено из Воронежской области.

По его информации, были запуски двух ракет "Искандер", одна из которых была направлена на Днепр, а другая на Павлоград. Местные каналы подтверждают информацию, сообщив о взрывах в упомянутых городах.

Тем временем взрыв прозвучал также в Харькове, о чем сообщил городской глава Игорь Терехов. По предварительной информации, город подвергся удару корректируемых авиационных бомб.

UPD: Мэр Харькова сообщил, что один из недавних взрывов, второй раз за день произошел в Киевском районе. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

"Второй прилет — в Салтовском районе. Также без пострадавших и разрушений. Горит трава, пожар уже тушат наши спасатели", — добавил он.

В Днепре в результате взрыва пострадали жилые дома, сообщили в ОВА. По состоянию на 23:02 известно об одном погибшем и троих пострадавших людях.

Первые сообщения о взрывах появились около 22:05, а затем местные каналы проинформировали о повторных взрывах спустя примерно 5-10 минут.

Информации о последствиях прилетов пока не появлялось, тревога и угроза российских обстрелов для востока и севера Украины остается в силе.

Как сообщал "Телеграф", вечером 30 августа россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, ранения получили почти 80 человек. Разрушены несколько частных домов и многоэтажка.