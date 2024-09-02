Под ударом оказалась жилая застройка: россияне в очередной раз обстреляли Харьков, есть пострадавшие

Это уже второй обстрел с начала суток

В понедельник, 2 сентября, российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Они выпустили по городу управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Под ударом был Киевский район города

UPD 16:45 Глава Харьковской областной военной администрации сообщил, что известно о семи пострадавших. Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии, еще 5 женщин – в среднем состоянии.

По его словам, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Произошел пожар. Без пострадавших. Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов.

Терехов отметил, что обстрел пришелся по району плотной жилой застройки. На месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса. Также поврежден объект спортивной инфраструктуры.

"На месте работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБ обследуются", — написал он.

По данным местных СМИ, в городе прогремели по меньшей мере пять взрывов. Это произошло после сообщения Воздушных сил о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову. В городе раздалось около десяти взрывов. Враг нанес удары по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе.