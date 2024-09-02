Під ударом опинилася житлова забудова: росіяни вчергове обстріляли Харків, є постраждалі

Це вже другий обстріл з початку доби

У понеділок, 2 вересня, російські війська завдали чергового удару по Харкову. Вони випустили по місту керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Під ударом був Київський район міста

UPD 16:45 Голова Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років та чоловік 40 років — у важкому стані, ще 5 жінок — у середньому стані.

За його словами, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих. Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів.

Терехов зазначив, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови. На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. Також пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури.

"На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються", — написав він.

За даними місцевих ЗМІ, у місті пролунало щонайменше п’ять вибухів. Це сталося після повідомлення Повітряних сил про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. У місті пролунало близько десяти вибухів. Ворог завдав ударів по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торгівельний центр у Салтівському районі та поряд з Гідропарком у Київському районі.