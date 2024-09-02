Война — день 922: россияне яростно штурмуют под Покровском и продвигаются в других местах

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжат пытаться продавить оборону ВСУ на Покровском направлении, и продолжают отправлять бесконечные волны людей для штурма. Лишь за предыдущие сутки там было зафиксировано 62 боевых столкновения из 166, которые произошли на всем фронте. При этом продвижения у оккупантов есть и в других местах, например, на Кураховском направлении. Сам Покровск нужен россиянам для развития наступления на север и запад, а потому Кремль будет согласен положить за него столько жизней российских солдат, сколько понадобится для его захвата.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне нанесли ракетный удар по Сумам. Согласно последним данным, количество пострадавших увеличилось до 13 человек.

О том, что происходило 30 августа, читайте в трансляции: Война — день 919: скандал с F-16 в Украине и мощный удар по Харькову

С ситуацией в Украине за 31 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 920: новый командующий Воздушными силами в Украине и массированная атака дронов РФ

О новостях и событиях 1 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 921: россияне продвигаются под Покровском и готовятся к новым обстрелам