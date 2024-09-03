Війна — день 923: окупанти тиснуть на трьох напрямках, а в Росії чути вибухи

Оперативно про головне за добу

Україна вже 923 дні відбиває російське вторгнення. Загарбники фокусують свої зусилля на Покровському напрямку, але також активні на Курахівському та Времівському. Що стосується Покровська, то ворог знаходиться за вісім кілометрів від нього, а в місті вже регулярно чути артилерійські перестрілки. ВСУ тим часом змогли просунутися на Курській області та стабілізуватися на лінії Мала Локня — Погрібки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Біля російської Твері вночі працювала ППО, у мережі показали кадри того, як там намагалися перехопити невідомі БПЛА.

З ситуацією в Україні за 31 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 920: новий командувач Повітряних сил в Україні та масована атака дронів РФ

Про новини та події 1 вересня ми розповідали тут: Війна — день 921: росіяни просуваються під Покровськом і готуються до нових обстрілів

Про те, що відбувалося 2 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 922: росіяни люто штурмують під Покровськом і просуваються в інших місцях