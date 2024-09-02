ЗСУ проводять зачистку в Курській області, а РФ захопила ще одне село на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)

Окупанти на одному напрямку мають втрати

Розпочався 922-й день повномасштабної війни з РФ. Україну атакували крилатими ракетами, в Києві лунали потужні вибухи. На фронті ситуація важка, ворожі війська за минулу добу могли атакувати Долинівку та просунутись в населених пунктах.

Про це повідомляють аналітики DeepState. За їхньою інформацією, окупанти просунулись біля Макіївки та в Торецьку.

"Телеграф" показує мапи бойових дій, аби розуміти ситуацію на фронті.

РФ окупували Долинівку

Просування в Макіївці

Окрім цього, аналітики DeepState повідомляють, що Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки в Курській області РФ.

Курська область

Що кажуть в Генштабі

З початку минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Ворог здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Захисники України відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

Ворог також проводив атаки на Харківському, Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському напрямках.

Складною ситуація лишається на Покровському напрямку. Попри те, що РФ зазнають величезних втрат, кількість бойових зіткнень зросла до 62.

"Продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Нашими захисниками відбито 58 ворожих атак, чотири бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячіше в районі Новогродівки, де за минулу добу відбулось 27 бойвих зіткнень", — йдеться у повідомленні.

Попередні втрати агресора склали 212 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три бойових броньованих машин та автомобіль, пошкоджено п’ять артилерійських систем та два автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін може окупувати повністю Донбас та захопити Дніпропетровську область.