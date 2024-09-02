ВСУ проводят зачистку в Курской области, а РФ захватила еще одну деревню на Донбассе: что происходит на фронте (карта)

оккупанты на одном направлении имеют потери

Начался 922-й день полномасштабной войны с РФ. Украину атаковали крылатыми ракетами, в Киеве раздавались мощные взрывы. На фронте ситуация тяжелая, вражеские войска за минувшие сутки могли оккупировать Долиновку и продвинуться в населенных пунктах.

Об этом сообщают аналитики DeepState. По их информации, оккупанты продвинулись возле Макеевки и в Торецке.

"Телеграф" показывает карты боевых действий, чтобы понимать ситуацию на фронте.

РФ оккупировали Долиновку

Продвижение в Макеевке

Кроме этого, аналитики DeepState сообщают, что Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ.

Курская область

Что говорят в Генштабе

С начала прошедших суток на фронте произошло 166 боевых столкновений. Враг совершил около 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения. На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз пытались продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Защитники Украины отразили 16 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Макеевки.

Враг также проводил атаки на Харьковском, Купянском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времивском направлениях.

Сложная ситуация остается на Покровском направлении. Несмотря на то, что РФ несут огромные потери, количество боевых столкновений возросло до 62.

"Продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Нашими защитниками отбито 58 вражеских атак, четыре боевых столкновения еще продолжаются. Горячее всего в районе Новогродовки,7 боевых столкновений", — говорится в сообщении.

Предварительные потери агрессора составили 212 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевых бронированных машин и автомобиль, повреждены пять артиллерийских систем и два автомобиля.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин может полностью оккупировать Донбасс и захватить Днепропетровскую область.