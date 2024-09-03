Война — день 923: оккупанты давят на трех направлениях, а в России слышны взрывы
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Оперативно о главном за сутки
Украина уже 923 дня отражает российское вторжение. Захватчики фокусируют свои усилия на Покровском направлении, но также активны на Кураховском и Времевском. Что касается Покровска, то враг находится в восьми километрах от него, а в городе уже регулярно слышны артиллерийские перестрелки. ВСУ тем временем смогли продвинуться в Курской области и стабилизироваться на линии Малая Локня — Погребки.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Возле российской Твери ночью работала ПВО, в сети показали кадры того, как там пытались перехватить неизвестные БПЛА.
С ситуацией в Украине за 31 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 920: новый командующий Воздушными силами в Украине и массированная атака дронов РФ
О новостях и событиях 1 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 921: россияне продвигаются под Покровском и готовятся к новым обстрелам
О том, что происходило 2 сентября, читайте в трансляции: Война — день 922: россияне яростно штурмуют под Покровском и продвигаются в других местах