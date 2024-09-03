Российский удар по Полтаве: ракеты попали по Институту связи и больнице, много жертв (все детали)

Из-под завалов достали более десятка людей

Во вторник, 3 августа, российские оккупанты направили на Полтаву две баллистические ракеты. Одно из попаданий пришлось на территорию учебного заведения и больницы.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи.

"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем", — говорит президент.

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин подчеркнул, что со среды, 4 сентября, в области объявлен траур.

"С завтрашнего дня область – в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", — написал он.

Как отметил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве в усиленном режиме работают все оперативные службы.

"Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе спасли 25 человек, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи", — добавил Клименко.

Он также отметил, что возле места попадания российской ракеты расположен жилмассив. От взрыва в многоэтажках выбило стекло, оконные рамы и повреждены фасады.

Правоохранители проводят поквартирный обход. Они проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано более сотни заявлений о повреждении имущества в результате удара.

"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом составляющей безопасности будут работать, пока не убедятся, что деблокировали из-под завалов всех", — подчеркнул глава МВД.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российского удара по Запорожью погиб маленький мальчик.