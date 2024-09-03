Российский удар по Полтаве: ракеты попали по Институту связи и больнице, много жертв (все детали)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 860
Из-под завалов достали более десятка людей
Во вторник, 3 августа, российские оккупанты направили на Полтаву две баллистические ракеты. Одно из попаданий пришлось на территорию учебного заведения и больницы.
Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи.
"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем", — говорит президент.
Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин подчеркнул, что со среды, 4 сентября, в области объявлен траур.
"С завтрашнего дня область – в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", — написал он.
Как отметил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве в усиленном режиме работают все оперативные службы.
"Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Благодаря быстрой и слаженной работе спасли 25 человек, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи", — добавил Клименко.
Он также отметил, что возле места попадания российской ракеты расположен жилмассив. От взрыва в многоэтажках выбило стекло, оконные рамы и повреждены фасады.
Правоохранители проводят поквартирный обход. Они проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано более сотни заявлений о повреждении имущества в результате удара.
"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом составляющей безопасности будут работать, пока не убедятся, что деблокировали из-под завалов всех", — подчеркнул глава МВД.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российского удара по Запорожью погиб маленький мальчик.