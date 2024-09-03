Ночью Россия атаковала Украину "шахедами" и не только: где раздались взрывы

Враг бьет по нашей стране каждый день и каждую ночь

В ночь на вторник, 3 сентября, россияне атаковали Украину "шахедами", ракетами и КАБами (управляемая авиационная бомба). Взрывы были слышны в нескольких областях.

По состоянию на 6:40 воздушная тревога объявлена в Киевской области (кроме Киева), а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Луганской областях. В воздушных силах Украины предупредили об угрозе "шахедов" и активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

После 3 часов ночи движение российских ударных дронов было зафиксировано на Киевщине. Работала противовоздушная оборона, сообщили в Киевской ОВА.

Около 3:15 взрыв прогремел в Николаеве, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеской скоростной цели в регионе. Мониторинговые группы предупреждали о запуске баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Вскоре после полуночи взрыв был слышен в Чернигове, в это время в области была объявлена воздушная тревога из-за российского "шахеда", работала ПВО. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что обломки беспилотника упали в окрестностях города, было зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 сентября возле российской Твери посреди ночи начало работать ПВО. В сети тем временем появились сообщения о налете дронов, предварительно на аэродром Мигалово.