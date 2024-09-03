У россиян неспокойная ночь: дроны наведались в город неподалеку от Москвы (видео)

Твери не спится

Возле российской Твери посреди ночи начала работать ПВО. В сети тем временем появились сообщения о налете дронов, предварительно на аэродром Мигалово.

Информация об этом была обнародована в российских telegram-каналах. Отмечается, что около 22:50 по местному времени (то же, что и по Киеву) там видели по крайней мере один беспилотник.

По дронам открыли огонь из автоматов, что и слышали местные жители, которые сняли большое количество видеозаписей. Местные власти информацию пока не комментировали.

Как известно, Тверь находится примерно в 140 километрах к северу от Москвы и более чем в 500 километрах от украинской границы. Возле города находится аэродром совместного базирования Мигалово, где базируется "224 летный отряд" и 12-я военно-транспортная авиационная дивизия.

"224 летный отряд" это дочерняя компания российского Минобороны, которая занималась перевозкой боевиков ЧВК "Вагнера" во время российского вторжения в Украину, за что попала под западные санкции.

Как сообщалось ранее, 1 сентября неизвестные дроны наведались в Москву, из-за чего произошел взрыв на местном нефтеперерабатывающем заводе.