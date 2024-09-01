Дроны массово атаковали Москву: эпические кадры и подробности удара (карта)

Пожару присвоен максимальный уровень сложности

В результате атаки дронов в ночь на 1 сентября на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул мощный пожар. К его ликвидации уже привлечены вертолеты.

В сети публикуют эпические кадры пожара. Заметим, что нефтеперерабатывающий завод находится в районе Капотня в Москве.

По словам главы Москвы Сергея Собянина, один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельное техническое здание НПЗ. Там спасатели ликвидируют "локальную вспышку".

По данным Минобороны РФ, оккупантам во время атаки удалось сбить 158 украинских беспилотников. Над Москвой уничтожено якобы 2 БПЛА, а над областью — 7.

В то же время в сети уже публикуют видео полета дрона, атаковавшего НПЗ. На кадрах видно, что БПЛА пытались сбить из стрелкового оружия, но безрезультатно. Беспилотник поразил нефтеперерабатывающий завод, после чего над ним поднялся густой столб дыма.

Вспыхнувший на НПЗ пожар ликвидируют спасатели и вертолеты, берущие воду из местных водоемов. Возгоранию на НПЗ в Москве присвоен максимальный уровень сложности.

Отметим, что в сети также публикуют "факел" на НПЗ — это "столб огня", который наблюдают во время плановых работ по сжиганию топлива. Однако 1 сентября, по словам очевидцев, после атаки БпЛА он якобы "горит сильнее".

Ранее "Телеграф" рассказывал о новых подробностях и показывал видео одной из самых массовых атак БПЛА на РФ. Под ударом оказались 13 регионов России.