Дрони масово атакували Москву: епічні кадри та подробиці удару (карта)

Пожежі присвоєно максимальний рівень складності

Внаслідок атаки дронів у ніч на 1 вересня на Московському нафтопереробному заводі (НПЗ) спалахнула потужна пожежа. До її ліквідації вже залучено гелікоптери.

У мережі вже публікують епічні кадри пожежі. Зауважимо, що нафтопереробний завод розташований у районі Капотня в Москві.

За словами голови Москви Сергія Собяніна, один збитий безпілотник у результаті падіння пошкодив окреме технічне приміщення НПЗ. Там рятувальники ліквідовують "локальний спалах".

За даними Міноборони РФ, окупантам під час атаки вдалося збити 158 українських безпілотників. Над Москвою знищено нібито 2 БПЛА, а над областю — 7.

Водночас у мережі вже публікують відео польоту дрона, який атакував НПЗ. На кадрах видно, що БПЛА намагалися збити зі стрілкової зброї, але безрезультатно. Безпілотник вразив нафтопереробний завод, після чого над ним піднявся густий стовп диму.

Пожежу, яка спалахнула на НПЗ, ліквідовують рятувальники та вертольоти, що беруть воду з місцевих водойм. Займанню на НПЗ у Москві присвоєно максимальний рівень складності.

Зауважимо, що у мережі також публікують "факел" на НПЗ — це "стовп вогню", який спостерігають під час планових робіт зі спалювання палива. Проте 1 вересня, за словами очевидців, після атаки БпЛА він нібито "горить сильніше".

Раніше "Телеграф" розповідав про нові подробиці та показував відео однієї з наймасовіших атак БПЛА на РФ. Під ударом опинилися 13 регіонів Росії.