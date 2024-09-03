У росіян неспокійна ніч: дрони навідалися до міста неподалік Москви (відео)

Твері не спиться

Біля російської Твері посеред ночі почала працювати ППО. У мережі тим часом з’явилися повідомлення про наліт дронів, попередньо на аеродром Мігалово.

Інформація про це була оприлюднена у російських telegram-каналах. Зазначається, що близько 22:50 за місцевим часом (те саме, що й за Києвом) там бачили принаймні один безпілотник.

По дронах відкрили вогонь з автоматів, що й чули місцеві жителі, які зняли велику кількість відеозаписів. Місцева влада інформацію поки не коментувала.

Як відомо, Твер знаходиться приблизно за 140 кілометрів на північ від Москви і більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону. Біля міста знаходиться аеродром спільного базування Мігалове, де базується "224 льотний загін" та 12-та військово-транспортна авіаційна дивізія.

"224 льотний загін" — це дочірня компанія російського Міноборони, яка займалася перевезенням бойовиків ПВК "Вагнера" під час російського вторгнення в Україну, за що потрапила під західні санкції.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня невідомі дрони навідалися до Москви, через що стався вибух на місцевому нафтопереробному заводі.