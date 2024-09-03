ГБР открыло дело после обстрела Полтавы: может быть непростая статья — СМИ

Официальная информация пока отсутствует

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство после ракетного удара по учебному центру в Полтаве 3 сентября. В результате обстрела погибли несколько десятков человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Но, по какой именно статье открыто дело, пока точно не известно.

Однако в СМИ отмечалось, что речь идет о ч. 4 статьи 425 УКУ. Эта статья касается небрежного отношения к военной службе. Но официального доказательства данной информации нет.

Стоит отметить, что в этой статье идет речь о небрежном отношении военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред, а также повлекло тяжкие последствия. Четвертая часть этой статьи предусматривает, что такие действия были совершены в условиях военного положения или в боевой обстановке. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Под военными должностными лицами понимаются военные начальники, а также другие военнослужащие, занимающие постоянно или временно должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняют такие обязанности по специальному поручению полномочного командования.

Напомним, во вторник, 3 сентября, около 9:12 в городе Полтава произошли два взрыва. Российские оккупанты направили на город две баллистические ракеты. Одно из попаданий пришлось на территорию учебного заведения и больницы.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, частично разрушено одно из зданий Института связи. По его словам, в результате обстрела более 180 человек получили ранения. Также известно о 41 погибшем.