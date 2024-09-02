Лиховий рассказал, планируют ли российские оккупанты наступление на Херсон

Город продолжает страдать от регулярных обстрелов со стороны российских сил

Никаких оснований для беспокойства по поводу сухопутных штурмов со стороны Российской Федерации в направлении Херсона пока нет. Однако враг ежедневно обстреливает город из артиллерии, разрушает гражданскую инфраструктуру и угрожает жизни мирных жителей.

Об этом спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил в эфире телемарафона. По его словам, о даже теоретической возможности сухопутного наступления россиян на Херсон ничего не говорит. Он подчеркнул, что, хотя город продолжает подвергаться регулярным обстрелам со стороны российских сил, сухопутных атак ожидать не стоит.

Лиховий также отметил, что одной из главных причин отсутствия угрозы штурма являются плацдармы на левобережье, которые удерживают украинские силы, сдерживая российское наступление. Эти позиции обеспечивают контроль над стратегически важными направлениями и помогают снизить риски для гражданского населения города.

Согласно данным DeepState, враг находится на расстоянии примерно 2,5-3.5 км от города, что позволяет ему вести артиллерийский огонь. Однако благодаря усилиям украинских военных, у россиян нет возможности продвинуться дальше. Линия фронта стабилизировалась, и в данный момент нет никаких признаков того, что ситуация изменится в сторону усиления российских наступательных действий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, для чего на самом деле Украина атакует российские НПЗ. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский считает, что эти атаки имеют экономическую составляющую.