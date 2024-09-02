Падение Покровска может стать роковым для обороны Украины: в Financial Times объяснили риски

Россия сделала ставку на наступление в Донецкой области, поскольку россияне понимают невозможность вытеснения ВСУ из Курской области

Прорыв Вооруженных сил Украины на территорию Курской области может сорвать российские планы по захвату новых территорий. Поэтому Россия продолжает давить на украинскую армию в Донецкой области, и ВСУ теряют там все новые и новые позиции.

Об этом говорится в материале Financial Times. Издание пишет, что захват россиянами Покровска может подорвать оборону ВСУ на других территориях Донецкой области, поскольку город является важным транспортным узлом для Краматорска и Константиновки, а также обеспечивает транспортное сообщение с центральной Украиной.

Министерство обороны Британии считает, что российские войска сейчас находятся в 10 километрах от города. Их продвижение может замедлиться после того, как оккупанты приблизятся к более застроенным районам. Впрочем, россиян уже видели в Селидово, а из Покровска сбежали тысячи гражданских.

Россия сделала ставку на наступление в Донецкой области, поскольку россияне понимают невозможность вытеснения ВСУ из Курской области в данный момент. Российское командование перебросило некоторые боеспособные подразделения на Курщину от Покровска и Торецка, однако сделало это очень неохотно и под бешеным давлением со стороны российской политической власти. Вместо переброски войск с Донбасса, оккупанты решили перебросить силы из Запорожской области и Харьковского направления.

Как сообщалось ранее, военный обозреватель Константин Машовец ранее рассказал, что россияне пока ослабили давление непосредственно на направлении Покровска, зато сфокусировав усилия на Селидовом.

После начала операции ВСУ в Курской области российское давление в Донецкой области только усилилось, а местами им удалось существенно продвинуться. Хотя сейчас взятие россиянами Покровска не является чем-то неизбежным, но бойцы на этом направлении отмечают ухудшение ситуации.