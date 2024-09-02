Не только, чтобы напугать: для чего на самом деле Украина атакует российские НПЗ

Атаки на российские НПЗ на самом деле имеют экономическую составляющую, считает Закревский

Украина целенаправленно атакует нефтеперерабатывающие заводы и объекты топливно-энергетического комплекса России не просто для поднятия боевого духа. За этими действиями стоит дальновидная экономическая стратегия.

Ослабление нефтегазовой отрасли России нанесет мощный удар по экономике врага. Без стабильных поставок горючего и продуктов нефтепереработки российская военная экономика будет страдать. Но это не единственная причина, рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в эфире телеканала КИЕВ24.

В частности, специалист сказал, что наши удары по российским НПЗ существенно снизили экспортные возможности врага.

"Когда весной удары по российским НПЗ продолжились, россиянам стало не до смеха. Мы начали бить по экспортным мощностям россиян. Это удар по Новороссийскому порту. Сокращение количества железнодорожных терминалов", — отмечает Закревский.

Кроме того, говорит эксперт, россияне уже ощущают дефицит нефти. Весной кривая ее добычи пошла вниз. Скважина не может работать на 10-20%, а после ее закрытия невозможно быстрое возобновление работы.

"Когда ты закрываешь скважину, ее резко открыть невозможно. В июле удары продолжились, как следствие падение экспорта нефти", — подчеркивает специалист.

Напомним, в 2024 году Украина начала регулярно атаковать дронами российские НПЗ и нефтебазы, снижая таким образом военный потенциал врага.

Ранее "Телеграф" писал, что благодаря совместным действиям Главного управления разведки (ГУР) и ССО был нанесен удар по нефтебазе ФГКУ "Атлас" в Ростовской области РФ вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский. Атаку совершили с помощью ударных беспилотников украинского производства.