Не лише, щоб налякати: для чого насправді Україна атакує російські ПНЗ

Атаки на російські НПЗ насправді мають економічну складову, вважає Закревський

Україна цілеспрямовано атакує нафтопереробні заводи та об'єкти паливно-енергетичного комплексу Росії не просто заради підняття бойового духу. За цими діями стоїть далекоглядна економічна стратегія.

Ослаблення нафтогазової галузі Росії завдасть потужного удару по економіці ворога. Без стабільних постачань пального та продуктів нафтопереробки російська військова економіка буде страждати. Та це не єдина причина, розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський в етері телеканалу КИЇВ24.

Зокрема, фахівець сказав, що наші удари по російських НПЗ суттєво знизили експортні спроможності ворога.

"Коли весною удари по російських НПЗ продовжилися, росіянам стало не до сміху. Ми почали бити по експортних потужностях росіян. Це удар по Новоросійському порту. Скорочення кількості залізничних терміналів", — зазначає Закревський.

Крім того, каже експерт, росіяни вже відчувають дефіцит нафти. Навесні крива її видобутку пішла вниз. Свердловина не може працювати на 10-20%, а після її закриття неможливе швидке відновлення роботи.

"Коли ти закриваєш свердловину, її різко відкрити неможливо. У липні удари продовжилися, як наслідок — падіння експорту нафти", — підкреслює фахівець.

Нагадаємо, у 2024 році Україна почала регулярно атакувати дронами російські НПЗ та нафтобази, знижуючи таким чином військовий потенціал ворога.

Раніше "Телеграф" писав, що завдяки спільним діям Головного управління розвідки (ГУР) та ССО було завдано удару по нафтобазі ФДКУ "Атлас" у Ростовській області РФ поблизу населеного пункту Каменськ-Шахтинський. Атаку здійснили за допомогою ударних безпілотників українського виробництва.