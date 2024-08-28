Пожежа триває й досі: "Телеграф" дізнався подробиці нічної атаки по нафтобазі в Ростовській області

Досі триває пожежа у резервуарах нафтобази

В результаті спільної роботи Головного управління розвідки (ГУР) та ССО було вражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" у Ростовській області РФ в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський. Її атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.

За інформацією джерел "Телеграфа" у ГУР ця нафтобаза є частиною російського ВПК. Вона забезпечує російські окупаційні війська на тимчасово окупованій території України.

Як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

Довідка

ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″. У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Омський нафтопереробний завод у Росії фактично зупинив роботу після вибуху, що пролунав там вдень 26 серпня. Інцидент вивів із ладу близько половини потужностей найбільшого російського НПЗ.