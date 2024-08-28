Пожар продолжается до сих пор: "Телеграф" узнал подробности ночной атаки по нефтебазе в Ростовской области

До сих пор продолжается пожар в резервуарах нефтебазы

В результате совместной работы Главного управления разведки (ГУР) и ССО была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" в Ростовской области РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский. Ее атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства.

По информации источников "Телеграфа" в ГУР эта нефтебаза является частью российского ВПК. Она обеспечивает российские оккупационные войска на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции пока уточняются.

Справка

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Омский нефтеперерабатывающий завод в России фактически остановил работу после прогремевшего там днем 26 августа взрыва. Инцидент вывел из строя около половины мощностей крупнейшего российского НПЗ.