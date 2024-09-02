Росіяни вперше вдарили по Харкову гібридною ракетою "Грім-Е1": що про неї відомо, які характеристики (фото)

Перша демонстрація боєприпасу відбулася у 2015 році

У серпні 2024 року Росія знову активізувала свої атаки на Харків. Новими цілями окупантів, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали. Проте під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.

"Телеграф" розповість, що це за озброєння росіян, яким вони атакували Харків. А також про те, які характеристики має ракета.

Ракета "Грім-Е1" — що відомо

Ззаначимо, що "Грім-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38. Фактично, це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високоточну зброю".

Хто розробник

Розробник – російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння", та сама, що розробляла УПАБ-1500В та інші боєприпаси.

Перша демонстрація боєприпасу відбулася у 2015 році. За 4 роки було оголошено, що випробування "Грім-Е1" та "Грім-Е2" завершені.

Окрім цього, у "Грім-Е1" є ще аналог – "Грім-Е2". Це версія без двигуна, таке спрощення дозволяє збільшити бойове навантаження, але обмежує мало не вдвічі дальність (заявлено до 65 кілометрів).

"Грім-Е1 є гібридом планерувальної бомби та ракети, має крила, які розкриваються у повітрі. Це забезпечує дальність та точність. Самі росіяни гордо називають "Грім-Е1" авіаційною керованою ракетою.

Яка дальність та для яких цілей призначена

Defence Express пише, що для наведення "Грім-Е1" використовується інерціальна та супутникова система навігації, а серед типів цілі вказано "легковразливі наземні цілі з відомими координатами". Окрім стандартної уламково-фугасної частини, декларувалась також розробка у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву.

Боєприпас створений на основі ракети "повітря – земля" Х-38, яку креслили ще з 90-их років із доволі дивним поєднанням параметрів – дальність до 40 кілометрів та максимальної швидкості 2,2 Маха.

Вона була прийнята на озброєння у 2013 році, після чого розробник декларував її модернізації та різні ГСН – напівактивні лазерні та телевізійні, зі збільшеною дальністю пуску до 70 кілометрів.

"Грім-Е1" – характеристики

загальна вага – 594 кілограми;

вага бойової частини – 315 кілограмів;

бойова частина – осколково-фугасна;

двигун – реактивний;

дальність ураження при скиданні з висоти 12 кілометрів – до 120 кілометрів;

дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів – близько 35 кілометрів;

мінімальна висота пуску – 500 метрів;

максимальна висота пуску – 12 кілометрів;

наведення – інерціальне та супутникове.

Раніше "Телеграф" писав, що воєнний експерт оцінив, чи правда Росія модернізувала КАБи